С 1 ноября в России изменится порядок взыскания долгов по налогам

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России сможет взыскивать налоговые задолженности с физических лиц и самозанятых в досудебном порядке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в конце июля.

Нововведение касается долгов по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно, в том числе при подаче деклараций и ведении профессиональной деятельности.

Должникам предоставят 30 дней для того, чтобы выразить несогласие с требованиями. В случае отсутствия возражений ФНС сможет списывать средства с банковских счетов без обращения в суд. Если на счетах будет недостаточно средств, ведомство сможет обратить взыскание на имущество должника по установленной процедуре.

Изменения не касаются налоговых обязательств, по которым уже приняты судебные решения. В ФНС подчеркнули, что досудебное списание долгов позволит ускорить взыскание налогов, повысить собираемость и снизить нагрузку на суды. Гражданам советуют своевременно проверять уведомления в личном кабинете и на портале «Госуслуги», чтобы избежать неожиданных списаний и ограничительных мер.