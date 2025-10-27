Рынок труда сегодня: трудности в поиске работы и зарплатные ожидания

Согласно опросу, проведенному порталом «Работа.ру» совместно со «СберПодбором», 91% россиян сталкиваются с трудностями при поиске новой работы. Об этом сообщили «Известия».

Многих соискателей отпугивает невысокий уровень заработной платы, предложенной при трудоустройстве. В первой половине 2025 года рост реальных доходов, скорректированных на инфляцию, оказался вдвое медленнее, чем в предыдущем году. Более трети респондентов указали, что их возраст стал препятствием.

Согласно данным SuperJob, наибольшие шансы на успешное трудоустройство имеют соискатели в возрасте от 30 до 38 лет. Некоторые респонденты отметили, что работодатели предъявляют завышенные требования, предлагая при этом скромные условия оплаты. Треть опрошенных пожаловалась на высокую конкуренцию за вакансии, которые считаются привлекательными.

Зарплатные предложения

По данным сервиса SuperJob, подготовленным для РИА Новости, наибольший рост медианных зарплатных предложений в Москве за год зафиксирован в сферах кадров (18,3%), банков (13,8%), строительства (13,6%), промышленности (12,9%) и медицины (12,2%). Также выросли зарплаты в ретейле (12%), маркетинге, рекламе и PR (10,9%), IT (10,8%) и транспорте (8,7%).

Самые высокооплачиваемые профессии в 2025 в России

Учебный центр профессионального образования «НЦПО» изучил свежие данные кадровых агентств, Росстата и популярных рекрутинговых платформ. В результате был составлен актуальный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России.

В стране самые высокие зарплаты получают топ-менеджеры: генеральный директор — от 500 тыс. до 3 млн рублей, финансовый директор — от 300 тыс. до 2 млн рублей, операционный директор — от 250 тыс. до 1,5 млн рублей, коммерческий директор — от 200 тыс. до 1,2 млн рублей, технический директор — от 250 тыс. до 1 млн рублей.

IT-сфера — лидер роста зарплат в России: DevOps-инженер получает от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, Data Scientist — от 180 тыс. до 450 тыс. рублей, системный аналитик — от 150 тыс. до 400 тыс. рублей.

Также инвестиционный банкир получает от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, финансовый аналитик — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, риск-менеджер — от 120 тыс. до 350 тыс. рублей.

Инженер по добыче нефти и газа может рассчитывать на зарплату в размере от 150 тыс. до 400 тыс. рублей, геолог-нефтяник — на 120 тыс. и более (до 350 000 рублей). Буровой инженер получает от 130 тыс. до 380 тыс. рублей.