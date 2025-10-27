СМИ: Каждая четвертая компания в России выдает зарплату наличными

Почти треть российских компаний продолжает выплачивать зарплату сотрудникам наличными. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Актион Бухгалтерия», результаты которого приводит «Газета.Ru».

Согласно опросу, в 27,4% организаций сотрудники получают зарплату из кассы, а в 5,5% — предпочли бы перейти на наличные выплаты. Почти треть опрошенных работодателей заявили, что готовы организовать подобные расчеты при необходимости.

Одной из причин такого выбора стала обеспокоенность работников банковским контролем: 28,1% респондентов сообщили, что сотрудники их компаний опасаются блокировок и других действий со стороны банков, 24% предпочитают «живые» деньги, а 21,3% опасаются мошенников и утечек данных.

Кроме того, почти четверть участников исследования рассказали о случаях блокировки личных счетов из-за переводов. При этом у большинства (64,4%) доступ к средствам восстанавливался в течение суток. Более трети россиян стараются указывать назначение платежа при переводах — чаще всего реальные, но нередко и условные причины, вроде «возврата долга» или «подарка на день рождения», передает «Радиоточка НСН».