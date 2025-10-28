Средний размер страховой пенсии превысит 27 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2026 году впервые превысит 27 тысяч рублей. Соответствующий прогноз предоставила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — сказала Финогенова.

Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что страховая пенсия является наиболее распространенным видом выплат пенсионерам, а ее объем зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Размер ИПК определяется исходя из трудового стажа и уровня заработка, стоимость одного балла ежегодно устанавливается государством.

По словам профессора, средний размер социальной пенсии по старости для неработающих граждан России составлял 15 856,22 рубля. Этот вид поддержки выплачивается людям, у которых нет необходимого трудового стажа или сумма их пенсионных баллов недостаточна для получения страховой пенсии. Финогенова добавила, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы, однако точный коэффициент индексации пока неизвестен.