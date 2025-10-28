Как с помощью падающего рынка получить доходы в будущем

У российских инвесторов появилась возможность заработать на рынке облигаций. Из-за высокой ключевой ставки долговые ценные бумаги сегодня торгуются со значительной скидкой, что потенциально повышает возможность получить доход по ним в будущем. По мере снижения ставки ЦБ в 2026 году цены облигаций могут вырасти, и в этом сценарии их держатели потенциально могут получить двойную выгоду: за счет купонных выплат и роста стоимости активов. При этом доходность по таким вложениям может превзойти потенциальную доходность по акциям при меньшем уровне риска.

Об этом в интервью URA.RU заявил директор премиального дополнительного офиса «Екатеринбургский» инвестиционного банка «Синара» Игорь Горбунов. По его словам, Центробанк сбавил обороты снижения ключевой ставки, но в любом случае будет ее уменьшать по мере снижения экономической активности и падения инфляции.

– Игорь Владимирович, как специалист с 16-летним стажем работы на фондовом рынке, можете ли вы объяснить, почему индекс Мосбиржи в начале осени так резко упал?

- Первопричина — это макроэкономические показатели. Динамика инфляции и вещи, связанные с российским бюджетом. Рынок — это такой градусник, который измеряет общую температуру и реагирует на макроэкономические факторы.

Еще к первопричинам, влияющим на все остальные показатели, относится сохраняющаяся геополитическая напряженность. Мы знаем, что сейчас возникла пауза в переговорах между США, Россией и другими сторонами. Это напряжение ведет к разговорам о санкциях. И мы видим давление на другие страны в плане закупки российских энергоносителей. Все это обостряет ситуацию вокруг российского экспорта и приводит, в том числе, к проблемам, которые влияют на бюджет.

– Сыграло ли здесь роль решение ЦБ снизить ставку всего на 0,5% на последнем заседании?

- Дело в том, что и решения ЦБ по ключевой ставке, и динамика фондового рынка – это факторы, являющиеся следствиями определенных событий. И в Центробанке всегда говорят, что их решения по ставке вызваны внешними причинами и внутренними макроэкономическими показателями, которые с сентября стали более проблемными.

Во-первых, у нас по-прежнему не очень большие темпы снижения инфляции. Оно наметилось, но темпы пока очень умеренные. Второй момент — это возникшие сложности с выполнением бюджета.

И третий момент — мы уже услышали предложение Минфина, которое с высокой вероятностью будет реализовано к следующему году — по увеличению ставки НДС на 2%. С одной стороны, это сократит дефицит бюджета. С другой стороны, по оценкам самого же Минфина, это даст дополнительный 1% к инфляции.

Вот этот набор привел к переоценке темпов снижения ставки. Если еще летом были позитивные прогнозы по ее уровню на конец года — в 14-15%, то вышеперечисленный набор факторов привел к тому, что на последнем заседании ЦБ в этом году ставка, вероятно, может быть понижена незначительно или не понижена вовсе.

– Корректно ли говорить, что летний оптимизм привел к небольшому притоку инвесторов на рынок, но сейчас, когда он спал, многим проще держать деньги на вкладе?

- В целом это так. Только я бы уточнил, что банки на фоне прошедшего оптимизма сильно понизили ставки по вкладам. Уже никто не дает 20% и выше, как было еще в первом полугодии.

И здесь две тенденции прослеживаются. Во-первых, ставки упали в целом — по всему спектру банков, по разным вариантам депозитов. Второе — они снизились по «длинным» вкладам. То есть зафиксировать ставку выше 15% и даже выше 13% на срок больше года уже невозможно. Поэтому если кто-то сейчас и выбирает вклады, то имеет смысл делать это на очень короткие сроки.

При этом сохраняется большой объем инвесторов в фондах ликвидности, поскольку они являются адекватной альтернативой вкладам. Пока мы не видим явного притока инвесторов в акции или свежих денег в облигации. Это показывает динамика рынка. Но уровни, на которых находится рынок сейчас, даже с учетом прошедшей коррекции, по прогнозам аналитиков — привлекательные.

– Поясните?

- Сейчас огромное количество российских активов торгуется с дисконтами к своим справедливым рыночным ценам. И как только снизится уровень внешнего негатива, то их рост будет происходить очень быстро. Цены, как мы говорим на биржевом языке, будут «переставляться» практически моментально.

Пример такого движения был в декабре прошлого года, когда ЦБ впервые обозначил смягчение в своей политике, оставив ставку без изменений. Тогда у нас фондовый рынок за одну торговую сессию вырос более чем на 5%. А некоторые бумаги из голубых фишек набрали даже больше 10% за сессию.

Поэтому — да, можно сидеть в годовом банковском депозите. А можно потенциально эту же доходность получить за короткий промежуток времени на фондовом рынке. Но сейчас с моей стороны нет призыва уходить с депозитов, чтобы покупать активы на фондовом рынке. Не потому, что это нецелесообразно. Просто некорректно давать общие рекомендации, не понимая специфику конкретного инвестора и его горизонт инвестирования. Иначе они кем-то могут быть восприняты неправильно.

– А есть ли смысл инвестору при такой нестабильности рынка ориентироваться на долгосрочные стратегии?

- Если на рынок заходить сейчас для перехода из депозитов или просто размещения накоплений, то это стоит делать как раз с долгосрочной стратегией. Ситуация на рынке довольно интересная. Она дает определенные возможности для инвесторов, которых не было еще летом.

С точки зрения долгосрочных тенденций есть понимание, что со временем произойдет возврат к справедливым ценам как фондового, так и других сегментов рынка. Вопрос лишь в том, когда именно это случится — в ближайшей или более отдаленной перспективе.

Здесь я бы отдельно отметил сферу, которая особенно интересна для инвесторов — это долговые инструменты, прежде всего, государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Для тех, кто готов к чуть большему риску, подойдут корпоративные облигации. Интерес к ним связан с ожиданием постепенного снижения ключевой ставки в 2026 году, по мере возвращения инфляции к целевым значениям.

– То есть вы считаете, что все-таки ставка будет снижаться, даже если ее не уменьшат в конце этого года?

- Это неизбежно, поскольку при сохраняющемся экстремально высоком уровне ставки инфляция все равно будет постепенно сокращаться вместе с падением экономической активности. А это уже происходит. И, соответственно, снижение ставки абсолютно непреодолимым образом будет приводить к росту цен облигаций. И для инвесторов здесь действительно открываются редкие возможности.

– Какие именно?

- Если мы посмотрим на прошлые разы, когда ставка с уровня 17% шла в район 5-7%, то облигации в этот момент показывали доходность зачастую даже большую, чем акции. И эта доходность, в отличие от них, была более просчитываема и прогнозируема. Здесь математически этот инструмент работал просто — по мере снижения ставки падала доходность облигаций, вследствие чего росла их цена.

А сейчас на тех же ОФЗ уровни дисконтов очень существенные. Даже по ценным бумагам, которые имеют небольшой горизонт вложений, скидка при покупке составляет почти 20% от номинала, по которому их будут погашать. Соответственно, эти 20% — дополнительная доходность, которую инвестор получит при погашении облигаций.

– То есть купленные сегодня облигации в будущем могут дать доход выше рынка?

- Потенциально, да. Из-за длительной высокой ставки ЦБ облигации с самым высоким качеством – государственные – получили такой уровень дисконтов, что, помимо полугодовых купонных выплат, здесь есть запас доходности в виде дальнейшего сокращения этих скидок. Оно будет происходить как по мере снижения ставки, так и по мере продвижения срока погашения этих бумаг. Потому что любые облигации, если не случается дефолт, всегда погашаются по номинальной стоимости. А сейчас эти бумаги можно купить не за 100%, а с дисконтом в 20-25%.

– Можете перечислить типичные ошибки, которые совершает на бирже неопытный инвестор?

- Разумеется. Во-первых, это отсутствие долгосрочного целеполагания. Без понимания своих долгосрочных целей поведение инвестора на рынке зачастую может оказаться контрпродуктивным. Второй, связанный с этим фактор — это отсутствие стратегии инвестирования. Опять же, не на ближайшие месяц-два, а на большой временной горизонт. Третье — это недостаточный уровень диверсификации, когда инвестор стремится все «поставить» на красное, купить какой-то один актив. А еще хуже — какую-то одну акцию или облигацию.

Еще одна ошибка — это переоценка своих знаний и возможностей на рынке. И хуже ситуация, когда инвестор случайно в ходе первых сделок получил прибыль и на основании этого решил, что так будет всегда. Эти моменты могут человека сбить с толку и внушить ему ложное чувство того, что рынок — это безопасная вещь. Но и риски — это не что-то плохое. Если бы их не было, то рынок бы не давал такую привлекательную доходность.

Поэтому мой совет — менять свое отношение к тому, что происходит на рынке. С точки зрения дилетантского подхода временное снижение стоимости активов зачастую вызывает панику, в то время как в подобных ситуациях требуется спокойная оценка и взвешенный анализ для принятия рационального решения. Подобный подход позволяет выделить на рынке качественные активы и приобрести их по более выгодным для инвестора ценам.