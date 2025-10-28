«Бабушкин капитал» может появиться в России

В России выступили за введение «бабушкина капитала». Размер выплат для бабушек и дедушек, которые самостоятельно воспитывают внуков, должен быть равен материнскому капиталу, сообщила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в интервью «Абзацу».

Волынец решила обратиться с этой инициативой в комитет Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства. Предполагается, что капитал можно направить на обучение, улучшение жилищных условий или обеспечение пенсии. По ее словам, в стране нужно поддерживать тех бабушек и дедушек, кто воспитывает внуков, заменяя родителей.

«Даже если они становятся опекунами, у них нет финансовой поддержки. У них не так много вариантов заработать, чтобы обеспечить будущее внуков», – подчеркнула глава комитета.

Ранее Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила изменить порядок предоставления материнского капитала. По ее мнению, программа должна быть ориентирована на семьи, где рождаются третий и последующие дети. Матвиенко подчеркнула, что сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого.