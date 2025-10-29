В российском регионе будут платить по 300 тысяч рублей за рождение ребенка

Депутаты Тамбовской областной думы поддержали инициативу по выплате единовременного пособия в размере 300 тыс. рублей матерям до 35 лет, рассказал в Telegram-канале глава региона Евгений Первышов.

Губернатор заметил, что в ходе 62 заседания Тамбовской областной Думы парламентарии поддержали ряд законопроектов, важных для развития региона.

«Единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей. Также вводится дополнительная выплата в 5 тыс. рублей на каждого ребёнка, рождённого на территории Тамбовской области», — отметил Первышов.

По его словам, с 1 января 2026 года семьям, где есть дети, страдающие целиакией или фенилкетонурией, будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты поддержали законопроект об установлении на территории области моратория на приватизацию сельхозземель до 2050 года, констатировал глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, – важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития».