У россиян золота оказалось больше, чем у всей Испании

Россияне за четыре года скупили 282 тонны золота — столько же, сколько хранится в резервах Испании (281,58 тонны) или Австрии (279,99 тонны), сообщает Bloomberg.

Спрос вырос после начала СВО, когда вместо валюты и недвижимости люди стали вкладываться в слитки.

В этом году граждане РФ закупят 62,2 тонны слитков, монет и ювелирных изделий.

Рост интереса к золоту связан с тем, что после санкций и валютных ограничений население утратило привычные способы сбережений в долларах и евро и ищет новые способы защиты накоплений.

Эксперты Bloomberg считают, что даже при снятии санкций россияне не вернутся к доллару и евро — доверие к золоту укрепилось, и россияне вряд ли откажутся от него как защитного актива.

Россия отменила НДС на его покупку, стимулируя внутренний спрос и поддерживая добывающие компании, чьи слитки запрещены на западных рынках.

Отмечается, что золото приобретают не только частные лица, но и российские банки, на балансе которых, по оценке Al Banyan Tree, в августе 2025 года находилось около 57,6 тонны.