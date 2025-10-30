Положена ли пенсия россиянам, которые никогда не работали

Каждому гражданину положена пенсия по старости, даже если он никогда не работал, однако ее размер меньше и право на нее возникает позже. Об этом заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Пенсия по старости положена каждому россиянину, поэтому вообще без пенсии гражданин не останется, даже если он никогда не работал», — указано в материале RT, которое приводит слова Позднякова.

Он также отметил, что размер социальной пенсии по старости на 1 апреля 2025 года составляло 8824,08 рубля, но пенсионер в итоге получит больше — согласно уровню прожиточного минимума в регионе.

Выплачивается эта пенсия с 2026 года будет с 69 лет для мужчин и 64 лет для женщин. Тем временем в 2028 году планируется повышение этого возраста до 70 и 65 лет.

Ранее сообщалось, что поэтапное повышение пенсионного возраста началось с принятием федерального закона №350-ФЗ в 2018 году. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, а к 2028 году пенсионный возраст для мужчин вырастет до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Социальная пенсия по старости предусмотрена для тех, кто не набрал необходимый стаж и баллы для страховой пенсии.