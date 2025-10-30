Айтишникам увеличивают зарплаты под их массовое увольнение

Снижение экономической активности в России отражается и на IT-специалистах – особой касте, которая, не отрываясь от компьютера, способна менять мир к лучшему. По исследованию одного из ресурсов, в стране укрепляется тренд на масштабные увольнения таких сотрудников – начиная с 2022 года.

При острейшем дефиците этих кадров, без которых в цифровой экономике и чихнуть нельзя, выясняется об их массовом сокращении. Не уходе по собственному желанию, а по причине сокращения штатов. Может ли быть такое? В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил о нехватке сотен тысяч айтишников. А сегодня все изменилось с точностью до наоборот. Летом нынешнего года в стране имелось 44 тысячи вакансий, на которые подали свои резюме 260 тысяч соискателей - конкурс в 5 раз больше.

По некоторым данным, в Москве с 2022-го по 2025 г. последнее «прощай» сказали 56 % сотрудникам, а в других крупных мегаполисах и того больше – до 70 %.

Специалисты видят в этой тенденции объективные причины. В частности, в период ковида некоторые сектора экономики (банки, ритейл и др.) в спешке комплектовали штаты айтишников. А сейчас, когда наступило охлаждение экономики, они оказываются не особенно востребованными.

Самое время оптимизировать штаты и сокращать льготы: нулевой НДС, пониженные страховые взносы в размере 7,6 % - без всякой прогрессивной шкалы налогообложения. В компаниях не жалеют средств на компенсации отпусков, оплату питания в офисах, корпоративное обучение. Кроме того, действует корпоративная ипотека, оплачиваются расходы на спорт…

Словом, в отличие от большинства россиян, айтишники живут в другом измерении.

Наверное, теперь от всего этого придется отказаться и жить по общим правилам – с НДС 22 % и страховыми взносами в Социальный фонд безо всяких поблажек…

Как говорится, Мавр сделал свое дело – и Мавр может уходить.

Сегодня нет отрасли, где айтишники не оставили бы свой глубокий след. Анализ данных, управление информации, защита от кибератак, электронный документооборот… Все это и многое другое сегодня решается на диване одним кликом.

Впрочем, руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что у IT-отрасли пока никаких серьезных угроз нет.

- Была ситуация, когда изменения налоговой базы вызывали проблемные моменты у разработчиков программного обеспечения, - сообщает он. - Однако Минцифры удалось защитить интересы ведомства. Скорее всего, те специалисты, которые планировались к сокращению, останутся на своих рабочих местах. Что позволит нашим компаниям развиваться и дальше, не увольнять сотрудников из-за сокращения объема работ. Нам многое предстоит сделать, в ближайшие несколько лет глобального снижения интереса в IT я не вижу.

- И все-таки сокращения есть. На рынке отмечается перебор таких специалистов?

- Перебора нет. но есть ситуации, когда компании набирали большое количество айтишников с зарплатой выше рыночной. Сейчас происходит ее приведение к «общему знаменателю». Здесь есть проблема, а с точки зрения перенасыщенности кадрами – нет. На ближайшие 5 лет перед отраслью стоят большие задачи, которые нам необходимо выполнять. В частности, пока не сделано аппаратное обеспечение, базовые станции делаются из комплектации зарубежных стран. Не заменены некоторые «столпы» программного обеспечения, реализуется проект цифровой независимости… Словом, работы впереди много.

Косвенно эти слова подтверждают результаты другого опроса, которые появились в медиа-пространстве. В 2025 году более чем у 50 % респондентов-айтишников выросли зарплаты. Более того, конкуренты по-прежнему гоняются за ними, переманивая их и обещая «золотые горы». Однако 53 % не поведутся на заманчивые предложения, если на нынешнем рабочем месте получат повышение жалования.

В общем, трудно сказать, где поставить запятую в предложении «сократить нельзя повысить». Во всяком случае, в первой половине 2025 года медианная зарплата (которая почти в два раза ниже средней) составила 182 тысячи 700 рублей. Сказано ведь, что живут в другом измерении.