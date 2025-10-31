В КПРФ предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей

Депутаты ГД от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов намерены внести в думу поправки о повышении с 2026 года МРОТ до 45 тыс. рублей.

Об этом пишет РИА Новости.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц», — указано в таблице поправок, которые предложат депутаты.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект об индексации минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. Согласно документу, МРОТ вырастет почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц.

По оценкам властей, инициатива сразу приведёт к повышению заработных плат около 4,6 млн россиян, а также к увеличению больничных, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Более того, как ожидается, в новом году МРОТ примерно на треть превысит сумму прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом в Минфине пообещали довести минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей в ближайшие несколько лет.