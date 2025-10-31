Сколько самозанятым россиянам нужно платить для пенсии в ₽25 тысяч

В 2025 году средняя страховая пенсия по старости в России — примерно 25 тысяч рублей. Чтобы самозанятый мог получать такую сумму, ему нужно добровольно вносить в Социальный фонд около 447 тысяч рублей в год, и так 15 лет подряд. Такие данные озвучила Татьяна Подольская из Президентской академии, сообщает «ТАСС».

Самозанятые могут сами подключиться к пенсионному страхованию, чтобы зарабатывать стаж и баллы. Так можно получить страховую пенсию — она выше социальной, которую платят если не хватает стажа.

Минимальный взнос в 2025 году — 59 241,6 рубля. Его хватает на год стажа и почти один балл. Максимальный взнос — 473 932,8 рубля, он даёт год стажа и около восьми баллов. Взнос можно платить сразу или частями до 1 декабря.

Чтобы получать страховую пенсию, нужно минимум 15 лет стажа и 30 баллов. Для выплаты в 25 тысяч рублей потребуется накопить 110,455 баллов. Это реально, если каждый год перечислять 447 498 рублей в течение 15 лет.

Ранее экономист Игорь Балынин говорил, что к 2027 году средняя страховая пенсия в России превысит 29 тысяч рублей.

Добавим, что в 2026 году страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Такой прогноз озвучила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Сейчас, по данным на июль 2025 года, средняя пенсия составляет 25 826 рублей. После индексации на 7,6% она вырастет до 27 788 рублей.