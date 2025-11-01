Россиян предупредили о существенном подорожании шампанского

Цены на шампанское могут существенно вырасти с начала 2026 года из-за законопроекта о повышении ставок для игристых вин на 8,9 процента, сообщает агрегатор СМИ2.

Несмотря на то, что вероятные поправки к Налоговому кодексу преимущественно скажутся на ценах на импортное вино, повышение цен не обойдет стороной и российских производителей игристого. Гендиректор торгового дома «Абрау» Николай Королев назвал поправки ударом по среднему чеку и признал, что в будущем году потребитель заплатит больше.

Из-за этого розничные сети планируют отказаться от традиционных предновогодних скидок, закладывая будущие издержки в текущую цену. Коммерческий директор дистрибьюторской компании Алексей Воронин предупредил, что уже в ноябре, наоборот, магазины могут начать постепенное повышение цен. А сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев спрогнозировал подорожание игристых и тихих вин как минимум на 20 процентов.

В среднем бутылка игристого может подорожать на 100-200 рублей. Поэтому участники рынка заявляют, что в целях экономии закупкой для праздничного стола необходимо заняться сейчас. К тому же многие российские бренды («Абрау-Дюрсо», «ВедерниковЪ», «Мысхако») уже заявили о том, что их цены не будут расти до конца года.

Утверждается, что акцизы на алкоголь и, как следствие, цены на шампанское, могут повыситься уже с 1 января, при том что Госдуме в первом чтении.

Ранее стало известно, что в октябре 2025 года средняя стоимость шампанского в России составила 1039 рублей за бутылку. Таким образом, за год этот игристый напиток подорожал на 11 процентов.