ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за идентификацией клиентов

Банк России порекомендовал кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации клиентов. Это необходимо для противодействия дропперам, следует из соответствующего информационного письма регулятора.

В частности, кредитным организациям рекомендуется выстроить работу так, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это позволит исключить возможность использования таких карт злоумышленниками.

Также банку, привлекающему новых клиентов и открывающему им карты с помощью посредника, следует убедиться в том, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога.

Кроме того, банки должны определять те свои офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями. Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации, добавили в ЦБ.

Ранее "РГ" писала о том, что в России планируют ограничить выдачу банковских карт в одни руки.