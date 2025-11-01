Раскрыто число россиян, досрочно получивших пенсии и пособия в ноябре

Около 17 миллионов граждан России досрочно получили пенсии и пособия, выплата которых выпадала на ноябрьские праздники. Об этом РИА Новости сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Он уточнил, что речь идет о выплатах, которые россияне обычно получают 3 и 4 числа каждого месяца. В ноябре же они были перечислены им досрочно, 1 ноября, из-за праздничных дней.

«Доставка пенсий через банки с 5 ноября возобновится по стандартному графику», — сказал Чирков.

Он отметил, что общее число получателей досрочных выплат составило около 17 миллионов человек. Из них пенсии получили более девяти миллионов человек, страховые выплаты в связи с несчастными случаями — свыше 45 тысяч человек, а единое пособие и другие выплаты семьям с детьми — порядка 7,9 миллионов человек. Чирков указал, что досрочная выплата распространялась на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности.