Средняя зарплата в России превысила 150 тысяч рублей более чем в 20 отраслях

По итогам августа текущего года, более чем в двадцати секторах экономики России среднемесячная заработная плата превысила отметку в 150 тысяч рублей. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере добычи природного газа, согласно анализу данных ЕМИСС.

В конце лета текущего года средняя заработная плата в России продемонстрировала существенный рост, достигнув 92,9 тысячи рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 82,2 тысячи рублей. Особо следует отметить, что в августе текущего года зарплату свыше 150 тысяч рублей получали сотрудники 24 отраслей, что вдвое больше, чем годом ранее, когда таких отраслей было всего 12, проводит анализ РИА Новости.

Значительные зарплаты, варьирующиеся в диапазоне от 180 до 200 тысяч рублей, были отмечены в таких сферах, как морские грузоперевозки, финансовая и страховая деятельность, рыболовство, трубопроводная транспортировка и добыча нефти.

Также высокие доходы, от 160 до 180 тысяч рублей, зафиксированы в производстве табачных изделий и компьютеров, добыче цветных металлов, сфере спутниковой связи и консалтинговых услугах.

Специалисты, занятые в производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях топливно-энергетического комплекса, а также в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием, в августе зарабатывали в среднем от 150 до 160 тысяч рублей.

Важно подчеркнуть, что данные о среднемесячной начисленной заработной плате рассчитываются до вычета налогов и включают в себя премии. При этом учитываются доходы всех работников организаций, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие заработные платы.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, работа в День народного единства 4 ноября должна оплачиваться в двойном размере. Россияне также могут продлить ноябрьские выходные за счет грамотного оформления отпуска.