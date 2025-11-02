В России изменился порядок взыскания долгов по налогам

С 1 ноября 2025 года налоговые органы получили право взыскивать задолженность с граждан без обращения в суд.

Об этом всех граждан предупредила Федеральная налоговая служба, сообщает ИА DEITA.RU.

Внесудебное взыскание касается долгов по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно, например, при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, а также налогов, начисленных налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанных в налоговых уведомлениях по имущественным налогам,

Если налогоплательщик не оплатит установленную сумму вовремя, налоговая служба направит ему требование об уплате долга, которое должно быть исполнено в указанный срок. В случае нарушения этого срока, налоговые органы в течение шести месяцев примут решение о внесудебном взыскании.

Гражданин будет уведомлен об этом одним из способов: через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на портале «Госуслуги» или по почте заказным письмом. Если гражданин не согласен с указанной суммой долга, он имеет право в течение 30 дней подать возражение. В период рассмотрения возражения взыскание при этом приостановится.

Если же возражения не поступят, то через семь дней после отправки уведомления о взыскании налоговый орган разместит поручение о блокировке операций по счетам должника и о списании средств для погашения долга в специальном реестре.

На основании такого поручения банк сначала заблокирует счет физического лица, а затем спишет с него необходимую сумму. В случае недостаточности средств на счетах, налоговая служба обратится к судебным приставам, которые могут арестовать имущество должника. Средства, полученные от продажи арестованного имущества, направят на погашение задолженности.