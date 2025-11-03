Россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время вступит в силу новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Депутат предупредил россиян, что новые штрафы введут в стране с 6 ноября.