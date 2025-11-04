Россиянам объяснили причину блокировки перевода средств самому себе

Банки нередко блокируют операции клиентов не только при подозрениях в мошенничестве, но и при обычных переводах между собственными счетами, рассказала в беседе с журналистами агентства «Прайм» аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина.

По данным агентства, специалисты банка могут счесть подозрительными операции, не соответствующие обычному поведению клиента: частые переводы на новые реквизиты, дробление крупных сумм, нетипичные поступления от третьих лиц, внезапные крупные выводы после долгого накопления, а также нестандартные назначения платежей.

В таких случаях финансовая организация обязана проверить источник средств и приостановить операцию до подтверждения.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов, прибегать к операциям с признаками анонимности или часто переводить средства незнакомым людям», — пояснила Бочкина.

По ее словам, в назначении платежа следует указывать понятную суть перевода. Она добавила, что необходимо заранее предупреждать банк о том, что планируется крупный перевод средств со счета на счет.

Эксперт уточнила, что при приостановке перевода необходимо оперативно предоставить кредитной организации запрошенные документы. Она пояснила, что обычно «достаточно подтвердить, что средства личные и легальные».

Напомним, что нарушение требований 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» и смежных норм влечёт для банков штрафы, ограничение операций со стороны регулятора, в крайних случаях — приостановление отдельных лицензий.

Ранее эксперт Александр Бархота сообщил, что банк может заблокировать счет клиента из-за перевода денежных средств подозрительному получателю.

Россиянам массово блокируют банковские карты: в чём дело

Аналитик пояснил, что банки нередко блокируют счета даже у добросовестных граждан по ст. 115 ФЗ. Он заметил, что при необходимости следует разделить сумму и отправлять ее получателю не всю целиком, а частями.