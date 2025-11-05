В ЕС могут разморозить активы россиян без разрешения США

Финансовый источник в Брюсселе сообщил РИА «Новости», что теперь для разблокировки активов российских инвесторов в депозитариях ЕС не требуется разрешение американского OFAC. Ранее юридическая фирма Delcredere заявила, что в Европе уже начали снимать ограничения с таких активов без участия американских структур.

Источник подтвердил эту информацию и добавил, что процесс уже запущен. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов размещены в Европе, главным образом на счетах бельгийской компании Euroclear.

В ответ Россия ввела свои ограничения. Активы инвесторов из недружественных стран и доходы по ним теперь переводятся на специальные счета типа «С». Вывод возможен только после решения правительственной комиссии.

Как Евросоюз хочет использовать российский активы для помощи Украине

Москва неоднократно называла блокировку российских средств в Европе кражей. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах. Сергей Лавров заявлял, что в случае конфискации Россия может удержать средства западных стран, находящиеся на ее территории.