С россиян взыскали сотни миллиардов рублей по алиментам

Судебные приставы за пять лет взыскали с россиян более 258 миллиардов рублей алиментных платежей.

Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«За последние 5 лет сотрудниками органов принудительного исполнения взыскано более 258 миллиардов рублей алиментных платежей», — заявил Аристов в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что только за девять месяцев текущего года взыскано почти 74 миллиарда рублей.

По данным ФССП, в реестре должников по алиментным обязательствам сейчас числится более 300 тысяч человек. При этом отмечается положительная динамика в сокращении задолженности по алиментам. К неплательщикам применяются различные ограничительные меры, включая запрет на выезд за границу, временное ограничение специальных прав и арест имущества.

Как подчеркнул глава службы, увеличение взысканных сумм свидетельствует о повышении эффективности работы приставов. Специалисты применяют комплексный подход к решению проблемы алиментных долгов.

