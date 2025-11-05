Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о целесообразности введения в России специальных продовольственных сертификатов, благодаря которым оказавшиеся в трудном финансовом положении граждане могли бы покупать продукты. По словам специалиста, реализация соответствующей меры не только снизит финансовую нагрузку на наименее обеспеченные слои населения, но и поддержит российских производителей сельхозпродукции.

Ранее депутаты Московской областной думы не поддержали проект федерального закона о выдаче продовольственных сертификатов нуждающимся малоимущим гражданам для покупки продовольственных товаров. Об этом сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Идея с введением продовольственных сертификатов в России на федеральном уровне была выдвинута и рассматривается уже давно. Конечно, тут речь идет не о талонах на еду в прямом смысле слова, а о специальных полках в магазинах, о специальных пластиковых картах, на которые начисляется некая сумма, и эти деньги можно отоварить, только покупая определенные продукты. То есть, к примеру, алкоголь на них купить будет невозможно. Вместе с тем благодаря продовольственным сертификатам небогатые люди смогут получать продовольствие, произведенное в России. Так что их введение станет не только поддержкой малоимущих, но и поддержкой отечественных производителей продовольствия. Это очень толковая идея, но на сегодняшний день ее реализация не сильно продвинулась, и я не понимаю, почему это так. Конечно, при введении продовольственных сертификатов существуют определенные риски появления в стране черного рынка продуктов - их могут начать просто перепродавать. Но это технический вопрос, который можно решить. Похожая система давно существует в США, где фудстемпами [продуктовыми купонами] пользуется более 40 млн человек. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Продовольственные сертификаты могут стать серьезным подспорьем для многих российских пенсионеров, подчеркнул эксперт.

«Пенсионеры – одна из наименее обеспеченных групп населения, а их реальная платежеспособность сейчас падает, так как индексация пенсий не успевает за ростом цен на продовольствие. При этом порядка половины расходов пенсионеров — это расходы на продовольствие. И эту ситуацию надо как-то справлять. Этом можно сделать, в том числе, благодаря продовольственным сертификатам», - отметил специалист.

