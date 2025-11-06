Экономист объяснила, сколько налогов россияне платят на самом деле

С учетом прямых и косвенных налогов россияне могут отдавать государству до 40% своих ежемесячных доходов, рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова.

Итоговая сумма складывается не только из подоходного налога (НДФЛ), но и из НДС, страховых взносов, налога на недвижимость и транспорт, а также акцизов на товары, пояснила она изданию «Абзац».

НДФЛ составляет от 13% дохода. Работодатель платит за каждого работника страховые взносы в размере 30% от начисленной зарплаты. Они распределяются между Пенсионным фондом (22%), ФОМС (5,1%) и ФСС (2,9%). Налог на имущество не превышает 2,2% стоимости жилья в год. НДС на большинство товаров составляет 20%, а на детские, медицинские товары и продукты — 10%.

Таким образом, общая налоговая нагрузка для россиян может составлять от 23% до 40% семейного бюджета, включая транспортный налог, пошлины, акцизы на алкоголь и сигареты.