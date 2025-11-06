Некоторых семей в России лишат единого пособия на ребенка

В 2026 году в России начнется эксперимент по проверке права на получение единого пособия на ребенка с учетом данных о движении средств на банковских счетах и депозитах семьи. Соответствующий законопроект, внесенный правительством вместе с бюджетным пакетом, Госдума приняла в первом чтении.

Пилот пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, сообщают «Ведомости». Первый этап, включающий подготовку систем, продлится до августа, после чего начнется апробация методики и внедрение механизма.

После подачи заявления на пособие Социальный фонд получит от ФНС и банков данные о счетах членов семьи и операциях по ним. Если поступления за год окажутся выше двойного размера официального совокупного дохода семьи, в назначении пособия откажут. В расчет не войдут заемные средства, переводы между счетами семьи и деньги от продажи недвижимости или транспорта.

Инициатива призвана повысить адресность госпомощи и исключить из числа получателей граждан с высокими теневыми доходами. При успешных результатах эксперимент могут распространить на другие регионы.