Готовьте кошельки: домашний труд женщин предложили оплачивать

Психолог Александра Миллер считает, что труд домохозяек нужно оценивать в рублях. Она предложила закрепить ежемесячные выплаты для жен, которые ведут хозяйство, передает «Абзац».

Эксперт подчеркнула важность признания вклада женщин в домашнее хозяйство. По ее мнению, этот труд должен быть официально признан и вознагражден. Как уточнила специалист, «пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж, который будет поступать на ее личный, ни от кого не зависящий счет».

Миллер назвала такой подход справедливой компенсацией за труд и признание того, что карьера мужчины, его спокойствие и его успех построены в том числе на бесплатном труде женщины, которая обеспечила ему надежный тыл.

«Теперь у женщин есть четкий ответ на вопрос "На что ты весь день дома занимаешься?" – "Зарабатываю!". Мужья, готовьтесь к тому, что каждая выглаженная рубашка будет иметь свою цену!», – говорится в публикации.

