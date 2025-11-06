Мошенники придумали новую схему для обмана владельцев смартфонов с операционной системой Android. Пользователю приходит сообщение с просьбой установить «новое приложение банка», так как старое якобы перестает работать из-за санкций.

Ссылка из сообщения ведет на фишинговый сайт. После установки приложение просит включить NFC, приложить карту к задней панели телефона и ввести ПИН-код. Эти данные попадают к злоумышленникам, которые создают дубликат карты и могут снимать наличные в банкомате без физического носителя. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, антифрод-системы банков уже научились выявлять подобные операции, например, по временным задержкам между сигналом карты и банкоматом или по различию в геолокации. Однако такие системы есть не у всех банков и не всегда срабатывают.

Новая схема мошенничества: как россиян обманывают в дни рождения

Эксперт советует не переходить по ссылкам из сообщений, устанавливать приложения только из официальных магазинов и при сомнениях обращаться на горячую линию банка. Также рекомендуется ограничить снятие наличных через банкоматы или вовсе отказаться от использования NFC, особенно пожилым клиентам.