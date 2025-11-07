Доля просрочки по кредитным картам вернулась к уровню прошлого года

Доля просроченных кредитов в карточном сегменте в третьем квартале опустилась к значениям годовой давности — 1,6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро». После резкого роста в первом квартале банки смогли повысить качество кредитов этой категории благодаря ограничениям ЦБ и собственным мерам.

Согласно материалам ОКБ, в третьем квартале доля кредитов с просрочкой 30—90 дней снизилась до 1,6%, или 57,2 млрд рублей, против 2,4%, или 85,1 млрд рублей, во втором квартале, отмечает издание. Показатель вернулся к уровню третьего квартала 2024 года. Пик просрочки пришелся на первый квартал 2025 года, когда она составила 2,8%, или 95,7 млрд рублей.

Снижение показателя обусловлено повышением эффективности процедур взыскания, а также переводом ряда трудных договоров в категорию более глубокой просрочки 90+, поясняет директор по рискам Инго банка Сергей Схимников. Этот сдвиг повлиял на вывод их из активного портфеля текущих просрочек, что способствовало улучшению общих показателей.

Эксперты сходятся во мнении, что основную роль в снижении доли просроченной задолженности сыграли банковские меры. Платежная дисциплина граждан принципиально не менялась ни в начале 2025 года, когда наблюдался рост просрочки, ни сейчас, говорит старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Эффективная работа подразделений собственного взыскания банков ведет к постепенному сокращению доли просроченной задолженности, поясняет он.

Еще одним немаловажным фактором снижения просрочки можно назвать сужение рынка и изменение портфеля, пишет газета. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России плюс введение ограничений на показатели долговой нагрузки привели к резкому сокращению выдач новых кредитных карт, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. Банки стали кредитовать в основном граждан с хорошим кредитным качеством.

Устойчивое снижение доли просрочки в ближайшей перспективе маловероятно — скорее всего, пик еще впереди, полагает Абелев. Можно ожидать некую стабилизацию или небольшое снижение доли просрочки на 30—90 дней в портфеле кредитных карт, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Однако резкого падения дальше не случится, добавляет он.