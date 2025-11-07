К числу сфер с самыми высокими зарплатами в России относится финансовая деятельность. Средняя зарплата по всем направлениям занятости в стране достигает 92,2 тысячи рублей.

Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года сложились в финансовой деятельности <...>, добыче полезных ископаемых <...>, деятельности в области информации и связи», — сказал Балынин.

Его слова приводит издание «Аргументы и факты». Средняя заработная плата в России, как уточнил эксперт, сейчас составляет 92,2 тысячи рублей. По сравнению с августом 2024 года, ее рост составил 13%.

Ранее в 12 субъектах Российской Федерации был отмечен средний уровень заработных плат в размере 100 тысяч рублей. Эту статистику привела Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).