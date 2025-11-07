Эксперт дал прогноз по ставкам на депозиты в 2026 году

Ставки по депозитам в 2026 году продолжат снижаться, поэтому открывать депозиты на срок более года сейчас не имеет смысла. Об этом РИАМО рассказал специалист по инвестициям Дмитрий Исаков.

Он отметил, что еще один шаг снижения ключевой ставки на 0,5-1% может произойти уже в декабре 2025 года. За этим последует пауза в цикле снижения, которая продлится в течение первого квартала следующего года.

«Во второй половине 2026 года мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки в базовом сценарии с целью 12-13% на конец года», — добавил Исаков.

В связи с этим, по его словам, депозиты в качестве инструмента сбережения своих средств останутся актуальны только до конца 2025 года и в первой половине следующего года. Таким образом открывать их сейчас больше чем на год не имеет смысла в связи с неопределенной макроэкономической перспективой.