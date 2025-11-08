Назван размер средней пенсии по старости в 2025 году

Средний размер пенсии по старости в России по состоянию на 1 октября текущего года достиг почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ.

«Средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на информацию от ведомства.

За девять месяцев этого года показатель пенсии вырос на 219,65 рубля. На начало года, 1 января, средняя пенсия по старости составляла 24 979,27 рубля.

Эксперт рассказал, кому повысят пенсии в декабре

Данные фонда также демонстрируют разницу в выплатах между работающими и неработающими пенсионерами. Так, у граждан, продолжающих трудовую деятельность, средняя пенсия составляет 22 378,72 рубля. Те, кто уже не работает, получают в среднем 25 847,43 рубля в месяц.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 декабря, передает «Национальная служба новостей». Как сообщил руководитель юридического отдела профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль, гражданам, которые достигнут пенсионного возраста в ноябре 2025 года, пенсию проиндексируют с 1 декабря. Фиксированная выплата к их страховой пенсии будет автоматически удвоена — с 8 907,7 до 17 815,4 рубля в месяц.