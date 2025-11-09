В России стало больше миллионеров

Четырнадцать жителей восьми российских регионов выиграли по миллиону рублей в лотерее «Мечталлион».

Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.

«Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи „Мечталлион“ стали миллионерами, выиграв призы по одному миллиону рублей», — сообщила «Национальная Лотерея».

Победители приобрели билеты в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Башкирии, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Часть победителей приобрели билеты онлайн через официальный сайт и мобильное приложение лотереи. Всего в розыгрыше участвовали жители разных регионов страны.

Общая сумма всех выигрышей в 164-м тираже превысила 36 миллионов рублей. Более 210 тысяч билетов оказались выигрышными в этом розыгрыше.

Ранее, в 163-м тираже, который прошел 2 ноября, четыре человека выиграли по миллиону рублей, среди них был житель Челябинской области. В предыдущих розыгрышах жители региона также становились крупными победителями: например, в сентябре один из участников выиграл 10 миллионов.