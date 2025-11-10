В Госдуме готовят законопроект о частоте индексации зарплат

В Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов анонсировали подготовку инициативы, которая установит обязательную индексацию заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

Сейчас статья 134 Трудового кодекса предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако сроки и периодичность индексации законодательно не установлены. В то же время индексация заработной платы сотрудников бюджетной сферы проходит ежегодно. Так, в 2025 году размер повышения окладов сотрудников силовых структур и бюджетных организаций составил 7,6%, что соответствует уровню инфляции.

При этом Роструд неоднократно выражал в своих разъяснениях позицию о том, что индексация заработной платы носит обязательный характер и должна проводиться всеми работодателями систематически.

Однако на практике каждый работодатель самостоятельно определяет, какую часть заработной платы он будет индексировать, когда и с какой периодичностью. Кроме того, некоторые работодатели ставят факт индексации в зависимость от финансовых результатов деятельности компании, что не запрещено законом.