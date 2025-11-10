Названы пять способов набрать баллы для высокой пенсии

На протяжение всей жизни граждане РФ копят пенсионные баллы, из которых получается итоговая сумма ежемесячных выплат. Помимо рабочего стажа, баллы можно получить другими способами. Об этом рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Проще говоря, всю жизнь мы копим баллы, а затем с помощью их Социальный фонд рассчитывает итоговую сумму ежемесячных выплат», — заявил Щербаченко. Его слова приводит Life.ru. К тому же эксперт рассказал о пяти способов набрать пенсионные баллы.

По его словам, пенсионные баллы можно набрать не только за период работы, но и за «нестраховые» периоды, к которому относится отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет. По уходу за первым ребенком можно получить 1,8 балла за год, за вторым — 3,6 балла, а за третьим и четвертым — по 5,4 балла в год.

Помимо этого, баллы можно получить при уходе за ребенком инвалидом (1,8 балла) и за пожилым человеком старше 80 лет (также 1,8 балла). Время, проведенное в добровольческом формировании, учитывается в страховом стаже с коэффициентом 1,8 за каждый календарный год. Для периода участия в спецоперации коэффициент составляет 3,6 за календарный год.

И существует возможность приобрести недостающие пенсионные баллы. В 2025 году минимальный размер добровольного взноса составляет 59 241,60 рубля. Внесение данной суммы позволяет зачесть один год стажа и получить 0,975 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Тем временем максимальная сумма составит 473 932 рубля в этом году, которая поможет самозанятому сформировать один год стажа и 7,799 ИПК.

Система индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) действует в России с 2015 года. Баллы рассчитываются на основании взносов, которые работодатель платит за сотрудников, и влияют на размер будущей страховой пенсии. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 133,41 рубля, а для получения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа.