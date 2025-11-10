В России готовят новый порядок оценки нуждаемости семей

Минтруд планирует с 2026 года протестировать новую систему оценки нуждаемости семей, которые претендуют на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пилотный проект пройдет в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Ведомство будет анализировать не только официальные доходы, но и все поступления на банковские счета членов семьи. Если сумма зачислений окажется выше официальных доходов более чем на 200%, пособие не назначат, передает «Коммерсантъ».

Проект реализуют совместно с ФНС, Минцифры, Банком России и банками. На первом этапе создадут инфраструктуру для обмена данными, на втором проведут тестирование без последствий для заявителей, а на третьем — начнут учитывать эти данные при назначении выплат. В 2027 году Минтруд может перейти к оценке нуждаемости российских семей по новой модели, отмечает издание.

Аналогичная система уже действует в Москве с 2022 года и, по данным экспертов, могла привести к росту отказов в выплатах. В Минтруде подчеркивают, что оценка будет проводиться «бесконтактно», без необходимости предоставлять справки.