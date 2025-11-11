В России необходимо возродить «добрую советскую традицию», когда бюджетники перед Новым годом получали 13-ю заработную плату.

Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

«Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил он.

По словам члена ОП, инициативу нужно закрепить на законодательном уровне, потому что перед Новым годом количество трат особенно возрастает. По его словам, выплата перед праздниками поможет россиянам спланировать крупные покупки.

Гриб призвал правительство РФ одобрить и поддержать предложение.

Уже не первый год накануне зимы в России начинают обсуждать необходимость введения 13-й пенсии по аналогии с 13-й зарплатой. По мнению общественников, это стало бы хорошим подспорьем для уже неработающих граждан. В конце октября лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с предложением выплатить в декабре пенсионерам тринадцатую пенсию.

«13-я зарплата» — дополнительная выплата, которая выплачивалась работникам в СССР в конце каждого календарного года. Мера поддержки является денежным поощрением за хорошую работу, но не входит в обязательную часть оплаты труда.