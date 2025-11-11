Адвокат рекомендовал указывать назначение платежа при переводе самому себе

Адвокат Евгений Гибадуллин рассказал, как уберечься от блокировок за переводы денег самому себе.

В беседе с 360.ru он посоветовал, в частности, указывать назначение платежа, к примеру, «перевод личных средств».

Как считает Гибадуллин, не стоит дробить крупную сумму на мелкие переводы. Также желательно разделять личные расходы и затраты на бизнес.

Кроме того, рекомендуется сохранять документы, подтверждающие источник дохода, делать крупные переводы в отделениях банков, своевременно обновлять персональные данные в кредитно-финансовых учреждениях.

«Чтобы счет разблокировали, необходимо предоставить кредитно-финансовой организации письменные пояснения в случае необходимости, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств», — добавил Гибадуллин.

Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов.