Адвокат Гибадуллин рекомендовал указывать назначение платежа при переводе самому себе

RT на русском

Адвокат Евгений Гибадуллин рассказал, как уберечься от блокировок за переводы денег самому себе.

Адвокат рекомендовал указывать назначение платежа при переводе самому себе
В беседе с 360.ru он посоветовал, в частности, указывать назначение платежа, к примеру, «перевод личных средств».

Как считает Гибадуллин, не стоит дробить крупную сумму на мелкие переводы. Также желательно разделять личные расходы и затраты на бизнес.

Кроме того, рекомендуется сохранять документы, подтверждающие источник дохода, делать крупные переводы в отделениях банков, своевременно обновлять персональные данные в кредитно-финансовых учреждениях.

«Чтобы счет разблокировали, необходимо предоставить кредитно-финансовой организации письменные пояснения в случае необходимости, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств», — добавил Гибадуллин.

Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов.