В Общественной палате предложили вернуть 13-ю зарплату

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил вернуть выплату 13-й зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гриба, возвращение этой практики должно стать приоритетной мерой социальной поддержки для работников в сфере образования и здравоохранения. При этом Гриб также добавил, что во времена СССР такая мера поддержки сохранялась даже «в самые непростые времена».

«Я бы хотел, чтобы эта мера нашла отражение в соответствующих законах. Финансирование осуществляется из региональных бюджетов, а я думаю, что можно закрепить эти меры в Трудовом кодексе или иных нормативно-правовых документах», — заявил он.

