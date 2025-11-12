Банк России расширяет перечень признаков мошеннических операций в ответ на новые схемы обмана. Как сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, в ближайшее время будет опубликован приказ, включающий новые критерии выявления подозрительных транзакций.

Одним из ключевых нововведений станет учет крупных переводов самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Эта мера обусловлена участившимися случаями, когда мошенники убеждают граждан переводить свои сбережения со счетов в разных банках на один счет, чтобы упростить хищение средств, особенно если злоумышленники получили к нему доступ.

Уваров уточнил, что такой перевод будет рассматриваться как подозрительный при одновременном выполнении условия: если в тот же день клиент пытается перевести деньги получателю, которому не совершал переводов в течение последних шести месяцев.

Директор департамента отметил, что с момента предыдущего расширения перечня признаков мошеннических операций прошло более года, и за это время преступники разработали новые методы обмана. Часть новых критериев будет аналогична тем, которые уже действуют с сентября текущего года для противодействия мошенничеству при снятии наличных в банкоматах.

