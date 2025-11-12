ЦБ объяснил блокировку переводов россиян самим себе по СБП

В Центробанке подтвердили информацию "Российской газеты" о том, что банки вправе блокировать денежные переводы клиентов самим себе между своими счетами, в том числе по Системе быстрых платежей (СБП), при подозрении на мошенничество.

© Российская Газета

Ранее по этому поводу на банки жаловались читатели "РГ". Это вынужденная мера безопасности, поскольку мошенники стали чаще убеждать россиян переводить самим себе крупные суммы, чтобы преступникам потом было легче украсть сразу все сбережения с одного счета, объяснил ситуацию директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", - рассказал Уваров в интервью РИА Новости.

Банки будут особенно внимательно относиться к тем случаям, когда после перевода денег самому себе клиент попытается перевести свои средства другому человеку, которому в течение полугода он не совершал никакие переводы, уточнил Уваров.

Также Вадим Уваров сообщил, что Центробанк выявил рост хищений денег мошенниками в третьем квартале 2025 года на 50% в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала. Между тем, благодаря мерам борьбы с мошенничеством, теперь лишь одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной. Год назад на каждый мошеннический перевод приходилось 55 неудачных операций.

В пресс-службе Центробанка корреспонденту "РГ" разъяснили, что все российские банки обязан проводить антифрод-мероприятия для борьбы с мошенниками, не исключая и тех случаев, когда клиент переводит деньги на собственный свой счет, открытый в другом банке. Это нужно, чтобы снизить вероятность кражи денег у людей.

"При появлении обоснованных подозрений о мошеннической операции для ее предотвращения банк обязан принимать предусмотренные законом меры. При возникновении споров с банком гражданин может прибегнуть к услугам финансового омбудсмена или обратиться в суд", - посоветовали в ЦБ.

Заблокировать платеж человека самому себе банк может во исполнении требований закона номер 161-ФЗ "О национальной платежной системе", который регулирует денежные переводы в России, рассказала "Российской газете" финансовый уполномоченный Светлана Максимова. Кроме того, по ее словам, банки обязаны самостоятельно разрабатывать и применять собственные антифрод-системы, опираясь на методические рекомендации Центробанка.

Обычно банки разблокируют переводы после общения со службой безопасности по телефону или личного визита клиента в банк. "В случае необоснованного отказа банка от разблокировки платежа, людям следует обращаться в Службу по защите прав потребителей при ЦБ, а также к нам - в Службу финансового уполномоченного. Так можно защитить свои права без оплаты услуг юристов и в досудебном порядке, и в последние годы этот путь решения проблем набирает популярность", - рекомендует Светлана Максимова.