Изменения на рынке труда сегодня: рост зарплат и смена работы

На рынке труда России ожидаются некоторые изменения. В частности, они касаются заработной планы. Подробности — в материале «Рамблера».

Как вырастут зарплаты в стране

«Известия» со ссылкой на Банк России пишут, что в 2026 году реальная зарплата вырастет всего на 2,7%. Этот показатель в два раза ниже прогноза Минэка (5,7%). Издание отмечает, что разница связана с ожиданиями по инфляции и росту бюджетных расходов. Замедление роста зарплат неизбежно после рекордных показателей 2024 года.

Уточняется, что компании сталкиваются с пределом возможностей: наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным из-за высоких издержек и замедления роста выручки. Они все чаще используют нематериальную мотивацию. На рынке труда появляются признаки охлаждения: компании осторожнее подходят к найму, оптимизируют расходы и сокращают персонал.

Кого ждет увеличение зарплаты в 2026 году

Наибольший рост зарплат прогнозируется в таких отраслях, как IT, строительство, логистика и оборонная промышленность. В то же время в розничной торговле, общественном питании и бюджетных сферах ожидается минимальное увеличение доходов. В легкой промышленности повышение зарплат практически не предполагается. Наивысшие зарплаты сохраняются в строительстве и недвижимости — в среднем они составляют 98 тысяч рублей. Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован в сферах маркетинга, IT и финансов.

Как ситуация отразится на экономике

Сообщается, что снижение темпов роста зарплат может негативно отразиться на покупательной способности населения и привести к увеличению неформальной занятости. Это, в свою очередь, может уменьшить поступления в бюджет по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам. Тем не менее, по мнению специалистов, инфляция будет сдерживаться, что позволит экономике перейти к более стабильным темпам роста.

Готовы ли россияне перейти к конкурентам

По данным SuperJob, 79% работающих россиян готовы перейти к конкурентам при хороших условиях. В опросе участвовали 3000 человек. Большинство (75%) рассматривают переход на хороших условиях, 4% готовы сменить работу на любых, а 6% категорически против.

Для большинства ключевым условием является более высокая зарплата (94%), затем повышение в должности (47%), удобный график (46%), пакет C&B (46%), обучение за счет работодателя (39%), работа рядом с домом (39%), интересные задачи (37%), удаленка или гибрид (31%), современные технологии (23%) и снижение нагрузки (19%).