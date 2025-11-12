В России захотели обязать банки возвращать деньги клиентам при одном условии

Российские банки захотели обязать возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы. О такой возможности заявил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя регулятора, кредитные организации могут обязать компенсировать гражданам утерянные средства при одном условии. Подробнее вопрос должны рассмотреть в феврале 2026 года на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Сейчас российские банки уже доработали свои мобильные приложения. По рекомендации ЦБ они дополнили их функционалом, который выявляет на устройстве вредоносное программное обеспечение.

Ранее Уваров отмечал, что Центробанк расширит список признаков мошеннических переводов. Регулятор добавит в перечень признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Так в ЦБ рассчитывают снизить число ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги.