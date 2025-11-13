Советский стаж стал дороже для пенсии: в чем дело

За годы проведения пенсионной реформы советский трудовой стаж, который является важным фактором при определении размера пенсии, прошел через переоценку и стал ценнее в сравнении с обычным страховым стажем.

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Она отметила, что если к 1991 году у человека было накоплено 14 лет стажа, то к 2002 году этот показатель уже вырос до 25 лет, что значительно повышает его влияние на будущую пенсию. Основой расчета служит соотношение заработка к среднемесячной зарплате по стране — так называемому КСЗР, где максимальный множитель в большинстве случаев равен 1,2. Однако есть исключения — для граждан, работавших на Крайнем Севере или в приравненных районах, применяются специальные правила.

Для таких районов формула определения стажа включает два варианта. Первый предполагает использование данных о зарплате за 2000-2001 годы: все зарплаты складываются и делятся на четыре. В этом случае максимальный коэффициент 1,2 достигается при результате около 1 793 рублей. Второй вариант — это выбор пятилетнего периода, когда заработки были выше всего предыдущего, складывание всех доходов за эти годы и деление на число месяцев — 60. Такой подход особенно выгоден тем, у кого в эти периоды зафиксирован более высокий уровень заработка.

Стажевый коэффициент (СК), который влияет на расчет пенсии, учитывает количество лет работы. Для мужчин с 25 годами стажа и женщин с 20 — его значение составляет 0,55. За каждый дополнительный год сверх этого прибавляется по 0,1, но не более 0,75. Этот коэффициент умножается на КСЗР, а затем на среднемесячную зарплату июля-сентября 2001 года — 1 671 рубль. В результате получается расчетный размер трудовой пенсии (РРТП).

Далее к расчету подключается валоризация — индекс роста пенсионных накоплений. За стаж с 1991 по 2001 годы прибавляется по 10%, а за каждый год до 1991-го — по 1% за каждые 12 месяцев. В приведенном примере суммарный показатель валоризации составляет 24%. Эти коэффициенты используются для определения пенсионного капитала на момент, когда пенсия составляла 450 рублей, а период ожидания — 228 месяцев. В итоге, формула выглядит так: (РРТП — 450) умножить на 228.

После всех расчетов получается пенсионный капитал — к примеру, в примере он составляет 184 576,50 рублей к 2015 году. Однако в 2015 году в России начали применять новую систему — расчет пенсий по баллам, или индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК). В связи с этим происходит корректировка, и сумма делится на коэффициент 5,6148, что дает итоговую величину в 4 545,44 рублей или около 70,9 ИПК (при стоимости 1 ИПК в 2015 году — 64,1 рубля). В 2025 году стоимость одного ИПК оценивается в 142,76 рубля, а при имеющихся накоплениях к фиксированной части пенсии добавляется примерно 10 121,68 рублей.