Россиян предупредили о риске для пенсии

Трудовая книжка - основной документ, подтверждающий факт работы гражданина, и ошибка в записях может грозить не только уменьшением размера пенсии, но и отсрочкой ее назначения. Об этом предупредил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Чаще всего встречается путаница с датами приема и увольнения, рассказал он в беседе с агентством "Прайм". Так случается, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых выцвели чернила или записи сделаны неразборчивым почерком.

Между тем, потеря даже нескольких месяцев стажа - это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты.

"За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета", - пояснил Виноградов.

Недействительной может быть признана запись, в которой не указано полное название организации или должность. Например, нередко пишут сокращения "МУП" вместо "Муниципальное унитарное предприятие".

Кроме того, работникам вредных и тяжелых производств любая неточность в названии должности может стоить права на досрочную пенсию, добавил юрист.

Он отметил, что не стоит также забывать про возможные технические недочеты: нечеткий оттиск печати и любые помарки, не заверенные должным образом.

Исправление записей в трудовой книжке - процесс строго регламентированный и долгий, особенно, если организация-работодатель к моменту оформления пенсии уже ликвидирована.

Поэтому юрист посоветовал россиянам раз в год внимательно проверять данные в своей трудовой книжке. Это позволит вовремя устранить недочеты и не подвергаться риску снижения пенсионных начислений.