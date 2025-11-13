Живущих от зарплаты до зарплаты американцев подсчитали

В 2025 году 24 процента американских домохозяйств жили от зарплаты до зарплаты. Это показало исследование, проведенное Bank of America Institute. Его результаты процитировало CNN.

Оказалось почти четверть домохозяйств тратят больше 95 процентов своего дохода на предметы первой необходимости. На походы в ресторан, поездки в отпуск или на формирование сбережений почти ничего не остается. Подчеркивается, что рост зарплат в семьях с низкими доходами часто не поспевает за повышением цен, особенно сейчас, когда инфляция вновь ускорилась.

Заработная плата после уплаты налогов среди потребителей со средним доходом в октябре выросла примерно на два процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже уровня инфляции в три процента по состоянию на сентябрь. Заработная плата жителей США с низкими доходами после уплаты налогов выросла всего на процент в годовом исчислении. В то же время заработная плата в группах с высоким уровнем дохода выросла на четыре процента.

По данным The Wall Street Journal, почти половина детей в США (35 миллионов) живут в семьях с доходами ниже отметки, которую считают «нижней ступенькой среднего класса». Из этого сделан вывод о том, что американский средний класс продолжает уменьшаться.