Россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера

Эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что утрата мобильного номера может грозить потерей доступа к банковским сервисам. Об этом сообщает "Лента.ру". "Если вы долгое время не пользуетесь номером, операторы сотовой связи забирают его. И через несколько месяцев он может оказаться у нового пользователя, который получит вместе с сим-картой ключ к аккаунтам прежнего владельца на различных сервисах, тайнам и банковским счетам", - поделился Золотухин. Эксперт добавил, то есть несколько способов минимизировать такие риски. Сначала необходимо составить список сервисов, в которых использовался номер телефона для авторизации. При смене мобильного номера или его утрате об этом стоит сообщить в банк. После этого следует сменить номер на портале "Госуслуг", и уже потом приступать к авторизации во всех остальных сервисах. До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России вступила в силу норма федерального закона, ограничивающая количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Согласно документу (ФЗ от 8 августа 2024 года N 303-ФЗ), гражданам России разрешено иметь не более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — не более 10. В случае превышения лимита мобильные операторы обязаны заблокировать "лишние" SIM-карты.