В ЦБ рассказали, кому банки откажут в выдаче карты

Банки в России с 1 сентября обязаны отказывать в выдаче карты или открытии онлайн-банка клиенту, пока сведения о нем есть в базе данных Центробанка РФ о мошеннических операциях. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Отмечается, что целью нововведения является помощь в борьбе с мошенниками и дропперами, которые получают новые карты для вывода и обналичивания похищенных денег.

«С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа», — говорится в тексте.

В ЦБ указали, что запрет на выдачу карты действует на период нахождения сведений о клиенте в базе данных регулятора. После их исключения из нее банк не имеет права отказать человеку в предоставлении платежной карты или доступа в онлайн-банк при отсутствии других ограничений.