Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам назвали размер будущей пенсии

Тридцатилетние граждане, которые зарабатывают сейчас около 100 тысяч рублей, могут рассчитывать на пенсию около 28-30 тысяч рублей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, при этом пенсия может быть выше для проживающих в районах Крайнего Севера, работников сельского хозяйства, а также граждан, имеющих инвалидность или нетрудоспособных родственников на иждивении.

Экономист назвал пять способов набрать баллы для высокой пенсии

Подчеркивается, что россияне, которым сегодня около 30 лет, достигнут пенсионного возраста только через 30-35 лет — а за это время многое может измениться.

Ранее профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что ошибки в трудовой книжке могут нести риски не только уменьшения размера пенсии, но и задержки при ее назначении.