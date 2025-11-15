В России посчитали, у кого быстрее всех выросли средние зарплаты

Самый значительный рост средних зарплат в России наблюдался в нескольких отраслях, в частности у специалистов в области издания программного обеспечения. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Самый быстрый рост зарплат в августе был зафиксирован у сотрудников издательств программного обеспечения — в 2,5 раза в годовом выражении», — цитирует РИА Новости.

Прирост зарплат на 40% зафиксировали в области удаления отходов и производства пестицидов, на треть — на морском пассажирском транспорте и в сфере копирования записанных носителей информации.

Быстрее всех — на 25% за год — выросли доходы также у барменов, работников казино и букмекерских контор, сотрудников ресторанов и служб доставки продуктов питания, а также у специалистов, занятых внутренними водными пассажирскими перевозками, и у разработчиков строительных проектов.

При этом меньше всех — в 2,1 раза — выросли зарплаты на производствах термоуглей, следует из отчета ЕМИСС.

