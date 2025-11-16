В РФ рассмотрят законопроект о дополнительном отпуске для работающих пенсионеров

Российским работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам могут предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск (пять дней в год). Это поможет возрастным профессионалам успешно конкурировать с молодыми коллегами и избегать стрессов. Законопроект разработали представители ЛДПР, сообщает ТАСС.

Документ уже направлен на заключение в правительство РФ. Он предусматривает изменения в Трудовом кодексе РФ. Отпуск предоставят работникам, не имеющим права на другие дополнительные отпуска.

«Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — считает лидер ДДПР Леонид Слуцкий.

По его словам Слуцкого, сотрудники старшего возраста обладают высокой квалификацией и большим опытом. Однако они сталкиваются с повышенными психологическими и физическими нагрузками, «пытаясь поспеть за молодыми коллегами» и «опасаясь потери работы».

Действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности. Это приводит к увеличению риска выгорания и хронической усталости и преждевременному уходу с работы, подытожил глава ЛДПР.