Минфин разрешит наследовать переплату по налогам

Правительственная комиссия одобрила поправки Минфина о наследовании положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС). Изменения планируют внести в Налоговый кодекс и закон о налоговых органах.

Поправки позволят наследникам получить переплату налогов умершего физлица, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Средства ЕНС можно будет использовать для уплаты будущих налоговых обязательств, а также избежать пеней при наличии недоимки. Законопроект также передает налоговым органам полномочия предоставлять сведения о переплатах по запросу нотариуса.

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней после официального опубликования. Информация будет передаваться через межведомственную систему электронного взаимодействия в течение пяти рабочих дней. Для возврата средств наследнику потребуется заявление и свидетельство о праве на наследство с указанием доли и суммы на ЕНС.